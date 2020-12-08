СМИ: заместителя гендиректора «Победы» уволили за акцию пилотов в поддержку Дзюбы

Наказать топ-менеджеров «Победы» совет директоров решил после ситуации с рейсом «Москва — Екатеринбург», утверждает издание. 11 ноября экипаж направил самолет по необычной траектории, изобразив на радарах фаллический символ. На борту судна находились 102 пассажира, никто из них не пострадал.

В пресс-службе «Победы» не исключили, что «рисунок» в небе пилоты создали в поддержку нападающего сборной России Артема Дзюбы. Он стал жертвой нападок после того, как в Сеть слили его интимное видео.

Самодеятельностью пилотов заинтересовалась Росавиация. Ведомство посчитало, что полет по измененному маршруту мог повлиять на безопасность пассажиров. Там не исключили, что разрешение на акцию пилотов дало руководство «Победы». Собранная комиссия рекомендовала «Аэрофлоту» уволить руководителей лоукостера и наказать пилотов.

Интимное видео с Артемом Дзюбой попало в Сеть 7 ноября. Футболист на телефон процесс самоудовлетворения. После того, как ролик оказался в открытом доступе, на спортсмена обрушились хейтеры. В защиту Дзюбы встали актер Даниил Козловский и телеведущий Иван Ургант. Они назвали осудивших футболиста ханжами и моралистами.