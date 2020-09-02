СМИ: российскому электромобилю Zettа отказали в кредите на производство

Старт производства первого российского серийного автомобиля Zetta перенесут. Разработчикам электрокара отказали в бюджетном кредите. Они надеялись получить 99,9 миллиона рублей.

Отказ пришел от Фонда развития промышленности, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Zetta Дениса Щуровского и представителя ФРП.

Изначально предполагалось, что производство начнется в начале 2020-го, но его перенесли на конец года из-за пандемии коронавируса. В компании думали, что ФРП выделит 99,9 миллиона рублей на пять лет под 1% годовых. В экспертном совете фонда решили денег не давать, заявив, что собственных средств Zetta и займа на запуск производства с нуля не хватит.

В ФРП отметили, что компании нужен верящий в перспективы продукта инвестор, который вложится в проект вместе с фондом. Если его найдут, то заявку от компании рассмотрят еще раз.

По словам главы Zetta Дениса Щуровского, он вложил 570 миллиона собственных средств в разработку моделей и выпуск опытных образцов. Деньги были потрачены в том числе на создание производственной площадки. Конкретно на основание производства ушло 139 миллионов рублей.

В Минпромторге уточнили, что компании Zetta можно доработать существующий проект, приняв во внимание замечания экспертного совета ФРП. Тогда есть возможность «выйти на повторное рассмотрение заявки».

Не исключено, по словам Щуровского, что Zetta профинансирует запуск производства из собственных средств. Кроме того, есть шанс получить поддержку от правительства Самарской области. Минимальная стоимость электрокара Zetta была заявлена на уровне 550 тысяч рублей.