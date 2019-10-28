СМИ рассказали, сколько будет стоить проезд по всей трассе М-11

Проезд на легковом автомобиле по всей трассе М-11 обойдется путешественникам в 1,3-2 тысячи рублей. Платную дорогу из Москвы в Санкт-Петербург намерены доделать и сдать в ноябре.

Стоимость будет варьироваться по нескольким причинам. Цена зависит как от дня недели, так и от наличия транспондера. Она также разная на участках трассы из-за протяженности, сообщила газета «Известия» со ссылкой на приказ «Автодора».

Если водитель едет от Москвы до Твери, то в выходные проезд по М-11 будет стоить 870 рублей при оплате наличными. От Твери до Санкт-Петербурга — 1150 рублей на таких же условиях.

Открыто движение по седьмому участку трассы М11 Москва — Санкт-Петербург Подробнее

В «Автодоре» уточнили, что коснется нововведение только транспортных средств первой категории — легковых машин высотой до двух метров и мотоциклов.

Водителям среднегабаритных автомобилей, высота которых превышает два метра — машин с прицепом, пикапов и мини-фурговнов, — придется заплатить за проезд из Москвы до Санкт-Петербурга 2030 рублей. С транспондером поездка выйдет дешевле — в 1521 рубль.

Для грузовиков и автобусов (относятся к 3 и 4-й категории ТС) установлены тарифы в 2710 и 3980 рублей. Если автомобилисты пользуются транспондером, то заплатить придется 2106 и 3188 рублей соответственно.

На строительство платный трассы Москва — Санкт-Петербург потратили порядка 550 миллиардов рублей. Высокими затратами в «Автодоре» объяснили и цены на проезд. Всего дорога займет около 5,5 часа. Общая протяженность скоростной магистрали составляет 670 километров, из которых 606,7 километра — это платные участки. Она идет в обход населенных пунктов Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.