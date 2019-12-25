СМИ рассказали о росте цен на автомобили Lada с 1 января

После Нового года дилеры ожидают рост цен на весь модельный ряд автомобилей Lada. Машины отечественного производства подорожают в среднем на 2,3%.

АвтоВАЗ намерен поднять розничную стоимость своих авто с 1 января 2020 года, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в дилерских компаниях.

Больше всего подорожает седан Vesta: его цена вырастет на 3,8% и составит 629,9 тысячи рублей. В семействе Granta седаны тоже будут стоить дороже. Автомобиль обойдется теперь в 455,9 тысячи рублей — цена станет на 2,5% выше.

До 2,9% ожидается рост цен на внедорожник Lada 4×4. Ожидается, что его стоимость будет колебаться в районе 538,9 тысячи рублей. Седан Lada Vesta Sport прибавит 1,5% — ценник установят на уровне 1,42 миллиона рублей.

Наименьшее подорожание ожидается для хетчбэка Lada Xray. С 1 января за него придется отдать от 619,9 тысячи рублей, что на 0,8% выше прежней цены.

По мнению экспертов, доля АвтоВАЗа из-за повышения цен на российском рынке не изменится. Другие автопроизводители тоже намерены увеличить стоимость своих автомобилей.

В декабре концерн презентовал обновленную версию внедорожника Lada 4×4. Рейсталинговая модель получит рулевое колесо с подушкой безопасности: изначально в новом автомобиле была только боковая.