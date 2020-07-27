СМИ рассказали, как пройти техосмотр легально
Отмечается, что все аккредитованные компании есть на сайте Российского союза автостраховщиков. Обычно на прохождение ТО уходит около 30 минут.
За это время мастер смотрит рулевую систему, двигатель, сигнализацию, внешние световые устройства, а также тормозную систему, стеклоочистители и стеклоомыватели.
Другой важный момент — определение подлинности диагностической карты. Оригинал от фальшивки можно отличить по определенному ряду признаков. В частности, регистрационный номер располагается в верхнем левом углу карты, он должен совпадать в банке и в ЕАИСТО. Оператор технического осмотра должен быть указан на карте. Его можно проверить на сайте РСА.
Регистрационные данные машины необходимо прописать правильно. В противном случае она не найдется в базе. В базе ЕАИСТО можно найти диагностическую карту по государственному номеру или VIN авто.
«Согласно новым правилам, легковые автомобили младше четырех лет не проходят технический осмотр, с 4 до 10 лет — проходят раз в два года. Технический осмотр автомобилей, которым более 10 лет, проводится ежегодно», — уточнил доцент кафедры экономической безопасности Факультета национальной безопасности Института права и национальной безопасности (ИПиНБ) РАНХиГС.