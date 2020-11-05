СМИ: проезд по ЦКАД-3 в Подмосковье обойдется в 510 рублей

Появились расценки на проезд по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Для легкового транспорта цена составил 510 рублей, для грузового — 1660. Обладателям транспондера положена скидка 50%.

Для проезда по северо-восточному участку ЦКАД водителю легкового автомобиля потребуется заплатить 510 рублей, а транспондер позволит сэкономить половину этой суммы — 255 рублей. Грузовики без транспондера смогут проехать по дороге за 1660 рублей, а с устройством — 830. С расценками ознакомилась газета «Коммерсант».

При проезде по менее протяженным участкам скидка будет меньше: на участке М11 — М8 «Холмогоры» она составит 30%, а от М11 до съезда на региональную дорогу «Никольское-Горки» — 15%.

Оплатить проезд можно будет заблаговременно. Нужно лишь купить билет на сайте «Автодора» или через терминалы «Элекснет». То есть на ЦКАД впервые заработает безбарьерная система оплаты проезда «Свободный поток». Ее цель — дать возможность водителям проезжать по платной трассе без остановок для оплаты проезда, а снимать деньги будут с помощью камер и датчиков. Если денег на балансе не хватило, в течение пяти дней можно без лишних трат погасить долг.

ЦКАД-3 — самый длинный участок дороги. Его откроют 3 ноября. На магистрали с четырьмя полосами разрешено разгоняться до 140 километров в час, а ее протяженность составит 105 километров.