СМИ: причиной задержки поездов на синей ветке метро стал лопнувший рельс

«На перегоне Арбатско-Смоленской линии, на станции „Смоленская“, лопнул рельс», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на станции работает аварийная бригада.

Департамент транспорта Москвы утром в понедельник сообщил о временном увеличении интервалов движения поездов от станции «Курская» до станции «Киевская» «для проверки инфраструктуры». В то же время представитель горячей линии метро сослался на технические причины.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в 09:11 появилась информация о том, что «проверка инфраструктуры завершена». При этом замечено, что движение на Арбатско-Покровской линии не останавливалось и уже вводится в график.

«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введено в график», — сказано в следующем сообщении ведомства в 09:24.