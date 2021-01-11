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    11 января 2021, 09:40

    СМИ: причиной задержки поездов на синей ветке метро стал лопнувший рельс

    Наза Салех Захи

    На московской станции метро «Смоленская» лопнул рельс. Из-за этого утром 11 января поезда от «Курской» до «Смоленской» ходили с увеличенным интервалом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
    СМИ: причиной задержки поездов на синей ветке метро стал лопнувший рельс

    «На перегоне Арбатско-Смоленской линии, на станции „Смоленская“, лопнул рельс», — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что на станции работает аварийная бригада.

    Департамент транспорта Москвы утром в понедельник сообщил о временном увеличении интервалов движения поездов от станции «Курская» до станции «Киевская» «для проверки инфраструктуры». В то же время представитель горячей линии метро сослался на технические причины.

    В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в 09:11 появилась информация о том, что «проверка инфраструктуры завершена». При этом замечено, что движение на Арбатско-Покровской линии не останавливалось и уже вводится в график.

    «Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введено в график», — сказано в следующем сообщении ведомства в 09:24.