СМИ: полеты на египетские курорты могут восстановить в апреле

По словам инсайдера, российские эксперты по безопасности проверили аэропорты обеих городов с 19 по 23 января. Комиссии показали выходы на посадку и стойки для регистрации, которые предназначены для российских туристов.

«Номера гейтов уже назначены», — цитирует источника «Свободная пресса».

Он добавил, что проверяющие встретились в Каире с министром авиации Египта и договорились о возобновлении авиасообщения между странами.

По данным издания, Россия приостановила прямые перелеты в Египет осенью 2015 года. Это произошла после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», который летел в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха. Все 217 пассажиров, находившиеся на борту, погибли.