СМИ показали новую Lada 4×4

Внедорожник Lada 4×4 готовятся выпустить в обновленном виде. Снаружи модель практически не изменится. Главным отличием рестайлингового автомобиля стал его интерьер.

Снимки серийного экземпляра новой Lada 4×4 опубликовала «Российская газета». У модели будет новый передний бампер, в который интегрировали противотуманные фары.

Салон внедорожника претерпит довольно серьезные изменения. Его оснастят передней панелью с современной климатической установкой. На место прежним ползункам придут шайбы, а дефлекторы вентиляции увеличат.

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Комбинация приборов автомобиля имеет сходство с обновленной Lada Granta FL. Машине также доработали отопитель, установили новые сиденья с подголовниками заднего дивана, а на формованный потолок — плафон. Кроме того, в автомобиле есть система «ЭРА-ГЛОНАСС».

Техническая часть изменениям не подвергалась. Автолюбителей ждет 1,7-литровый бензиновый двигатель с мощностью в 83 лошадиных силы. Коробка передач будет механической и пятиступенчатой.