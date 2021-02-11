СМИ: «Победа» прекратит полеты на Дальний Восток

Дальний Восток останется без рейсов «Победы». Лоукостер решил прекратить полеты после выделения пяти миллиардов субсидий на маршруте только одному перевозчику.

Причину отказа от полетов в ДВО сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в «Победе» и другой крупной авиакомпании.

Входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер уже приостановил продажу билетов из Москвы в Улан-Удэ на конец марта и более поздние даты. Информация об этом содержится в системе бронирования авиакомпании.

В «Победе» подчеркнули, что выполнять рейсы стало нецелесообразно. На маршруте всего два перевозчика — сам лоукостер и S7. Одна из них получит 9,2 тысячи рублей субсидий за каждого пассажира независимо от цены на авиабилет. Другой не достанется ничего.

Представитель Минтранса заметил, что «Победа» заявку на получение дотаций на маршруте не подавала. Документы ведомство получило только от S7 Airlines и «Нордавиа».

Рейсы в Бурятию для «Победы», по словам источника, были для авиакомпании одними из наименее доходных. Лоукостер летал туда из осознания «социальной ответственности». При этом субсидий с самого начала деятельности компания сторонилась из-за отуствия команды, которая бы занималась их получением.