План строительства платной скоростной трассы Москва — Казань намерены сократить втрое. Властями рассматривается и снижение финансирования работ на период до 2024 года.

До указанного периода планировалось построить 729 километров дорожного полотна. Теперь речь идет лишь о 230 километрах, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Минтранса.

Если раньше реализация проекта по строительству всей трассы оценивалась в 539 миллиардов рублей, то теперь предполагается потратить 250 миллиардов на упомянутый участок. Все смогут построить только к 2027 году.

Центральный участок Владимир — Канаш должны начать строить до конца 2024 года. В Минтрансе заметили, что перенос работ по основным участкам трассы «вызовет отток трафика в начале и конце» автодороги.

Планируется, что участки между Владимиром и Муромом, Муромом и Арзамасом сдадут в 2025 году. Строительство дороги Арзамас — Канаш завершат, предположительно, в 2027-м.

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Минтранс, уверены несколько источников, хочет добиться, чтобы строительство трассы финансировалось частями. Смету и план-график проекта должны утвердить. После этого окончательное решение о его концепции примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Сейчас министерство вместе с еще двумя ведомствами — Минфином и Минэкономразвития — занято проработкой всех вариантов трассировки коридора «Европа — Западный Китай».

Представитель Минтранса добавил, что, кроме строительства новой трассы, рассматривалась возможность реконструкции трассы М7 «Волга». В итоге ведомства решили, что ее нужно сочетать со строительством автодороги Москва — Казань.