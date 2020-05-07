СМИ: перевозчикам разрешат возвращать деньги ваучерами

В России могут легализовать ваучеры, которые позволят перевозчикам не возвращать деньги, а сохранять их для клиента на будущие поездки. Эксперты полагают, что лишение пассажиров возможности вернуть деньги противоречит нормам права.

Как стало известно газете «Коммерсант», правительство подготовило законопроект, который разрешит воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Вместо этого компании будут переводить эквивалент средств на личный счет пассажира, чтобы он потратил их на будущие поездки.

В Минтрансе и Минэкономике газете подтвердили, что такие предложения обсуждаются. Если документ получит одобрение в правительстве, его внесут на рассмотрение в Госдуму. Источники издания говорят, что это может произойти уже в мае.

С помощью этого законопроекта власти собираются поддержать перевозчиков, оказавшихся в критической ситуации из-за ограничительных мер. Только в авиации в конце марта пассажиропоток упал на 80%.

В то же время глава Союза пассажиров Кирилл Янков назвал невозможным введение ваучеров задним числом вместо возврата денег. Он отметил, что нельзя вводить ваучеры, если рейс был отменен и компания не несла затрат на перевозку. В то же время он допустил возврат средств эквивалентом для тех пассажиров, которые сами решили не лететь из-за коронавируса, хотя их рейс не был отменен.

Некоторые авиакомпании, в частности «Аэфролот», уже фактически ввели систему с ваучерами. Они предлагают оформить возврат эквивалентом на счет и еще получить скидку тем клиентам, которые не хотят ждать нормализации ситуации, когда компания сможет перечислить реальные деньги.