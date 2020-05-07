СМИ: перевозчикам разрешат возвращать деньги ваучерами
Как стало известно газете «Коммерсант», правительство подготовило законопроект, который разрешит воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Вместо этого компании будут переводить эквивалент средств на личный счет пассажира, чтобы он потратил их на будущие поездки.
В Минтрансе и Минэкономике газете подтвердили, что такие предложения обсуждаются. Если документ получит одобрение в правительстве, его внесут на рассмотрение в Госдуму. Источники издания говорят, что это может произойти уже в мае.
С помощью этого законопроекта власти собираются поддержать перевозчиков, оказавшихся в критической ситуации из-за ограничительных мер. Только в авиации в конце марта пассажиропоток упал на 80%.
В то же время глава Союза пассажиров Кирилл Янков назвал невозможным введение ваучеров задним числом вместо возврата денег. Он отметил, что нельзя вводить ваучеры, если рейс был отменен и компания не несла затрат на перевозку. В то же время он допустил возврат средств эквивалентом для тех пассажиров, которые сами решили не лететь из-за коронавируса, хотя их рейс не был отменен.
Некоторые авиакомпании, в частности «Аэфролот», уже фактически ввели систему с ваучерами. Они предлагают оформить возврат эквивалентом на счет и еще получить скидку тем клиентам, которые не хотят ждать нормализации ситуации, когда компания сможет перечислить реальные деньги.