СМИ перечислили основные ошибки водителей зимой

Портал Newinform заметил, что главная ошибка водителей — это неумение переключиться с летнего стиля вождения на зимний. В холодное время года маневренность машины снижается из-за удушения сцепления колес с дорогой в гололед.

Кроме того, важно соблюдать скоростной режим и дистанцию с транспортом, идущим спереди, а также поменять старые дворники и быть внимательнее с прогреванием движка. Отмечается, что холодный пуск может стать для него фатальным.