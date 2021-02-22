СМИ: пассажиры «Аэрофлота» застряли в Шереметьево накануне праздников

В московском аэропорту Шереметьево накануне праздников образовались огромные очереди пассажиров «Аэрофлота» у стоек регистрации. Некоторые из них пропустили свои рейсы из-за организационного сбоя, сообщило издание «Ридус».

Один из пассажиров по имени Александр рассказал, что его семья из шести человек, включая грудного ребенка, не смогла вылететь в Сочи. Они прибыли в аэропорт за пару часов до вылета, когда к стойкам регистрации уже образовались огромные очереди. Они провели в аэропорту несколько часов, когда вдруг выяснилось, что регистрация на рейс закрыта — по расписанию вылет был запланирован на 15:50, но самолет отправился в Сочи на девять минут раньше, в 15:41.

По словам Александра, в канун праздников ни один рейс из Шереметьево не вылетел вовремя. С задержками на регистрации столкнулись многие пассажиры. Очереди собирались даже у стойки для «приоритетных» пассажиров, которых обслуживали только два сотрудника авиакомпании. Мужчина рассказал, что «Аэрофлот» признал наличие проблем и на следующий день вернул его семье деньги за билеты, но не компенсировал стоимость суток проживания в отеле.

Ранее на пограничном контроле в Шереметьево обнаружили мертвого бульдога.