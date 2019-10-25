СМИ: норвежский лоукостер получит 40 самолетов Superjet

Sukhoi Superjet заключил меморандум о поставке 40 самолетов с норвежским лоукостером Norwegian Air. В ответ иностранцы попросили открыть им транссибирский маршрут для полетов из Европы в Азию, а также обеспечить скидку на полеты.

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О сделке российской и норвежской компаний сообщил РБК со ссылкой на два источника, близкие к компаниям. Иностранцы планируют получить 40 самолетов SSJ100.

Поставка воздушных судов планируется в два этапа. На первом в лизинг передадут 10 самолетов «дочке» Norwegian Air, а потом уже главная компания получит 30 единиц. Взамен норвежцы просят предоставить разрешение на полеты по транссибирскому маршруту и скидки на такие рейсы — так называемые роялти.

Имеются ввиду полеты из Европы в Азию: Китай, Японию, Индию, Южную Корею и на Филиппины. Это наиболее короткий (около пяти часов) и экономичный маршрут (в районе 80 тысяч долларов для компании) из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию, так как рейс туда-обратно составляет.

Norwegian Air входит в тройку европейских бюджетных лоукостеров. Много лет компания добивается разрешения летать по транссибирскому маршруту, но даже обращения в правительство Норвегии не помогают, поэтому иностранцы решили воспользоваться шансом через Sukhoi Superjet.