СМИ: «Мосгортранс» пересчитает «зайцев» и узнает их в лицо

В новых московских низкопольных автобусах большой вместимости появятся камеры с функцией валидации проездных, а также датчики подсчета и распознавания входящих и выходящих пассажиров. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсант».

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Как стало известно газете «Коммерсантъ», объект контракта на поставку в автобусы систем интернета вещей оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Решения для мониторинга пассажиров поставят оператор сети Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга «МаксимаТелеком» и разработчик автокомпонентов «Итэлма», утверждает издание. В перспективе в автобусах может появиться система распознавания лиц.

Речь идет о «цифровых автобусах» НефАЗ (входит в КамАЗ) и ЛиАЗ из парка «Мосгортранса».

Информированный источник сообщил газете, что цифровизация автобусов будет продолжаться.

«Известно, что в следующем году закупать подобные автобусы должны будут и частные коммерческие перевозчики, и количество „умных автобусов“ в Москве составит около 1,5 тысяч», — отметил он.

Эксперты утверждают, что с помощью технологии распознавания лиц можно добиться быстрой оплаты с помощью биометрии лица. А также ввести автоматическое определение льготных пассажиров.

В пресс-службе «Мосгортранса» «Коммерсанту» не раскрыли детали, но подтвердили, что «придерживаются курса на цифровизацию транспорта».