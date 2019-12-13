СМИ: «Мосгортранс» пересчитает «зайцев» и узнает их в лицо
Обладатели безлимитных карт смогут зайти в метро лишь 15 раз в деньПодробнее
Как стало известно газете «Коммерсантъ», объект контракта на поставку в автобусы систем интернета вещей оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Решения для мониторинга пассажиров поставят оператор сети Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга «МаксимаТелеком» и разработчик автокомпонентов «Итэлма», утверждает издание. В перспективе в автобусах может появиться система распознавания лиц.
Речь идет о «цифровых автобусах» НефАЗ (входит в КамАЗ) и ЛиАЗ из парка «Мосгортранса».
Информированный источник сообщил газете, что цифровизация автобусов будет продолжаться.
«Известно, что в следующем году закупать подобные автобусы должны будут и частные коммерческие перевозчики, и количество „умных автобусов“ в Москве составит около 1,5 тысяч», — отметил он.
Эксперты утверждают, что с помощью технологии распознавания лиц можно добиться быстрой оплаты с помощью биометрии лица. А также ввести автоматическое определение льготных пассажиров.
В пресс-службе «Мосгортранса» «Коммерсанту» не раскрыли детали, но подтвердили, что «придерживаются курса на цифровизацию транспорта».