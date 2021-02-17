СМИ: Минтранс продолжит внедрять биометрию в аэропортах для идентификации пассажиров

К концу 2023 года 6% российских аэропортов должны будут использовать биометрию для идентификации пассажиров. Обрабатывать данные будет искусственный интеллект. Об этом говорится в программе цифровой трансформации Минтранса, с которой ознакомился РБК.

По данным издания, если ведомство найдет дополнительное финансирование, то показатель достигнет 15%. На конец 2019 года в России насчитывалось 202 аэропорта. Из них 78 — международные, 89 — федерального значения, четыре с пассажиропотоком до 10 миллионов человек в год и еще 31 — до одного миллиона человек в год. Такие данные приводит Росавиация.

Издание подсчитало, что к 2024 году систему должны внедрить в не менее чем 12 аэропортах. Если появятся средства, то в 30.

Оператор авиагавани для использования технологий должен заключить договор об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Будет ли влиять размер аэропорта по объему пассажиропотока для внедрения систем, в документах Министерства транспорта РФ не указано.

На развитие системы из бюджета должны выделить 585,2 миллиона рублей, говорится в программа. Для осуществления «сценария развития» нужно будет еще 3,8 миллиарда рублей. Всего на программу цифровой трансформации ведомство собирается потратить 8,7 миллиарда рублей. Размер необходимого дополнительного финансирования оценивается в 12,7 миллиарда рублей.

Тем временем российские авиакомпании заняты своими вопросами. Из-за пандемии перевозчики вновь заинтересовались «маленькими» самолетами.