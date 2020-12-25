СМИ: метель помешала посадке двух самолетов во Внуково

Как сообщил собеседник агентства, летевший из Калининграда в Москву Boeing 737 принял у себя аэропорт Шереметьево. Из-за метели экипаж не смог посадить борт во Внуково. Посадка прошла в штатном режиме.

Еще один Boeing 737, направлявшийся из Минеральных Вод в столичный аэропорт Внуково, не смог приземлиться в пункте назначения. Экипаж увел борт для посадки в Домодедово.

Во Внуково сегодня самолет Boeing Нерюнгри — Москва выкатился за пределы рулежной дорожки. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного управления на транспорте, чтобы выяснить все причины и обстоятельства происшествия.

В пятницу, 25 декабря, в московский регион пришел снежный циклон «Грета». По прогнозам синоптиков, до конца дня сугробы вырастут на 12−14 сантиметров. Ближе к вечеру ожидаются сильное усиление ветра, снежные заносы на дорогах и гололед.