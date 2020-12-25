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    25 декабря 2020, 15:47

    СМИ: метель помешала посадке двух самолетов во Внуково

    Анатолий Минкин

    Аэропорт Внуково не смог принять два пассажирских самолета из-за метели, которая обрушилась на Москву. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, борты направили на посадку в соседние воздушные гавани.
    СМИ: метель помешала посадке двух самолетов во Внуково

    Как сообщил собеседник агентства, летевший из Калининграда в Москву Boeing 737 принял у себя аэропорт Шереметьево. Из-за метели экипаж не смог посадить борт во Внуково. Посадка прошла в штатном режиме.

    Еще один Boeing 737, направлявшийся из Минеральных Вод в столичный аэропорт Внуково, не смог приземлиться в пункте назначения. Экипаж увел борт для посадки в Домодедово.

    Во Внуково сегодня самолет Boeing Нерюнгри — Москва выкатился за пределы рулежной дорожки. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного управления на транспорте, чтобы выяснить все причины и обстоятельства происшествия.

    В пятницу, 25 декабря, в московский регион пришел снежный циклон «Грета». По прогнозам синоптиков, до конца дня сугробы вырастут на 12−14 сантиметров. Ближе к вечеру ожидаются сильное усиление ветра, снежные заносы на дорогах и гололед.