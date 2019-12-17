СМИ: машины подорожают из-за урезания субсидий автопрому

По их данным, все концерны, заключившие специальные инвестиционные контракты (СПИК), в 2020 году гарантированно получат только половину компенсаций. Оставшаяся часть будет начислена по фактической локализации производства и будет зависеть от количества баллов, предусмотренных постановлением правительства. С 2021 года балльная часть составит 75%, с 2022 года — 100%, заявили собеседники издания.

Сейчас эти субсидии компенсируют автопрому утилизационный сбор. По данным источников, если заявленная дифференциация будет введена, то с 2020 года из-за роста ставок утильсбора вырастут цены как на иномарки, так и на машины, которые иностранные концерны производят в России.