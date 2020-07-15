СМИ: кукурузники в России могут запретить из-за претензий Росавиации

Поручение о разработке законопроекта за подписью главы Росавиации Александра Нерадько попало в распоряжение издания. По мнению авиавластей, несерийные самолеты не отвечают требованиям безопасности.

Против инициативы выступила Ассоциация авиаработ, отмечающая, что на рынке нет серийных самолетов по доступной цене. Запрет, по мнению организации, приведет к тому, что сельхозпроизводители из-за падения урожайности потеряют значительную долю выручки, а изготовители техники — треть рынка.

В агентстве «Авиапорт» заявили, что, с одной стороны, работающие по серым схемам эксплуатанты зачастую имеют комплекс нарушений, и запрет несерийных судов может снизить количество авиапроисшествий.

С другой стороны, существует риск того, что последние подобные суда уйдут в серую зону.