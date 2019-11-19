СМИ: «красивые номера» машин на госуслугах будут стоить сотни тысяч

МВД и Минэкономразвития договорились о способе реализации так называемых «красивых автономеров». Их можно будет получить через портал госуслуг, заплатив повышенную пошлину, ее размер может доходить до 300 тысяч рублей, но окончательная сумма еще не определена, а регионы смогут устанавливать повышающие коэффициенты.

Как сообщил источник газеты «Коммерсант», ведомства договорились, что все номера будут поделены на обычные и «красивые», то есть те, где совпадают буквы или цифры или и то, и другое. Конкретные принципы определения красоты номера еще предстоит разработать.

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«Красивый» номер, как и обычный, можно будет получить через портал госуслуг. Для этого там появится новая функция — выбрать номер, заплатив повышенную пошлину. Предполагается, что стоимость такого номера будет от пяти до 10 тысяч рублей, размер определит Минэкономразвития.

Система позволит водителю ввести на портале желаемое сочетание, и, если оно окажется свободным, бронь подтвердится. Номер нужно выкупить в течение суток.

Если человек хочет выбрать номер из массива определенных как «красивые», то ему придется заплатить намного более высокую пошлину. Ее стоимость может доходить до 300 тысяч рублей.

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Ведомства договорились, что регионы смогут вводить внутренними законами повышающий или понижающий коэффициент на отдельные номера или серию. Кроме того, госзнак смогут выставлять на аукцион. В Минэкономразвития считают, что эта инициатива станет дополнительным источником пополнения бюджета.

Чтобы устранить случаи, когда «красивый» номер продается вместе с машиной, ведомства придумали, что при получении такого номера при приобретении автомобиля с рук пошлину нужно будет заплатить вновь. В противном случае госзнак вернется в ГИБДД. Исключение сделают для тех, кто получает машину по наследству: им платить пошлину не надо будет.

«Предлагаемая схема сделает невозможным процесс получения „красивых“ номеров, никто за такие деньги их покупать не будет. В реальности самыми ходовыми являются ГРЗ за 15–20 тысяч руб. Запрет на перепродажу машины с „красивым“ номером — странное предложение. Надо оставить такую возможность, по крайней мере, для тех, кто получил ГРЗ до вступления в силу новых правил», — прокомментировал проект координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.