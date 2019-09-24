СМИ: «Ямал» рассказал о перегрузках SSJ100 при взлетах и посадках

Меньше чем за месяц в аэропорту Нового Уренгоя зафиксировано семь случаев превышения нагрузок на шасси лайнеров Sukhoi Superjet 100. Сбои отмечали как при взлетах, так и во время посадки.

На перегрузки SSJ100 пожаловались в авиакомпании «Ямал», сообщил «Коммерсант». Речь идет о периоде с 18 августа по 8 сентября.

Установленные «Ямалом» ограничения вертикальных перегрузок отмечались «из-за столкновений опор шасси с неровностями и стыками плит на ВПП». Разбираться в ситуации будет созданная рабочая группа.

По мнению авиаперевозчика, проблема заключается не в самих самолетах. Причина, сочли в «Ямале», кроется в качестве взлетно-посадочной полосы.

Оператор направил обращение к другим перевозчикам, где указал на «неудовлетворительное состояние ВПП аэродрома Новый Уренгой». В «Ямале» подчеркнули, что эти обстоятельства угрожают безопасности полетов.

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Исполнительный директор аэропорта Роман Бочков в ответном письме указал, что участок взлетно-посадочной полосы соответствует необходимым требованиям. Состояние искусственного покрытия отвечает действующим регламентам.

«Существенные дефекты отсутствуют», — подчеркнул Бочков.

Кроме того, по его словам, 12 сентября в воздушной гавани прошла внеплановая проверка Ространснадзора, результаты которой не выявили каких-либо несоответствий.

В «Гражданских самолетах Сухого» ситуацию оставили без комментариев. Близкий к компании источник уточнил, что происходящее можно охарактеризовать как «очередной умышленный фейк про самолет SSJ».

Не стали обсуждать жалобу «Ямала» и в Росавиации.

После публикации материала в СМИ генеральный директор авиакомпании Василий Крюк заявил РИА «Новости», что информация о сложностях в эксплуатации Sukhoi Superjet 100 у перевозчика — не более чем глупость.