СМИ: Греция попросила о возобновлении полетов в Россию

С 1 октября авиасообщение России и Греции могут восстановить в полном объеме. Афины к этому полностью готовы, о чем сообщили российской стороне в официальном письме.

Окончательное решение остается за властями РФ, рассказала газета «Известия» со ссылкой на источники на российском рынке авиаперевозок.

Полностью полеты, скорее всего, не возобновят. И на схему, по которой в августе открыли полеты в Турцию, перевозчики рассчитывали зря. Пока что рассматривается вариант с одним рейсом в неделю. Из Москвы в Афины от РФ будет летать «Аэрофлот» — один раз в неделю.

Инициатива восстановить авиасообщение исходит именно от Греции. Поскольку существенную долю в ВВП страны занимает туризм, экономика государства могла бы пойти вверх после возобновления полетов.

«Греция <…> ожидает реакцию с российской стороны. <…> Ведутся переговоры», — сказали в греческом посольстве в РФ.

Спрос на полеты в Грецию ожидается, однако благодаря ему финансовое положение авиакомпаний изменится вряд ли.

В ближайшие два месяца полеты могут возобновить и в три страны Карибского бассейна — Кубу, Доминикану и Мексику. Сейчас по этому поводу тоже идет активное обсуждение. С 24 сентября «Аэрофлот» снова запустил рейсы в Киргизию.