СМИ: городской транспорт заменят в России

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ выступила с инициативой обновить городской транспорт в России на средства Фонда национального благосостояния. На первом этапе проект предложили обкатать в 10 городах.

В пилотном запуске примут участие Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Саратов, Тверь и Челябинск. Общий объем инвестиций предварительно оценивается в 340 миллиардов рублей, 196 миллиардов из которых пойдут на обновление транспортного парка. Остальные средства уйдут на реконструкцию транспортной инфраструктуры, сообщил «Коммерсант», который ознакомился с проектом комплексной программы развития городского общественного транспорта.

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На втором этапе транспортная сеть будет обновлена еще в 40 городах. Всего инициатива будет распространена в 1100 городах страны. Суммарные затраты на амбициозный проект составят более двух триллионов рублей.

Часть средств уйдет на закупку подвижного состава. Всего понадобится приобрести 95,7 тысячи автобусов, 6,5 тысячи троллейбусов, 6,7 тысячи трамвайных вагонов. Кроме того, будет приобретено 3,5 тысячи электробусов, которые будут работать в Краснодаре, Красноярске, Омске, Самаре, Уфе, других городах России.

«Эта тема действительно актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов. Мы исходим из системного подхода, включающего в себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах», — объяснил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.