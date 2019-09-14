СМИ: доклад МАК подтвердил основную версию жесткой посадки А321 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад о жесткой посадке Airbus A321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье. Подтвердилась версия о попадании птиц в оба двигателя.

«Промежуточный отчет готов. Он подтверждает основную версию авиапроисшествия — попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги», — сообщил ТАСС источник в МАК.

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По словам источника, доклад уже готов и будет опубликован в ближайшие дни. В составлении документа участвовали специалисты по расследованию авиакатастроф МАК. В докладе есть анализ полета, данные о состоянии воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, переговоров с диспетчерами. Кроме того, в доклад включены оперативные рекомендации по безопасности полетов из аэропорта Жуковский.

Доклад будет направлен в Минтранс, Росавиацию, представителям авиакомпании «Уральские авиалинии», а также разработчику судна и французскому бюро расследований.

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Самолет А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле, в районе деревни Рыбаки Раменского округа Московской области. По предварительным данным, в оба двигателя лайнера попали птицы. На борту находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа.

Пилоты посадили самолет с полными баками. Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована была одна женщина.