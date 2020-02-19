СМИ: более 400 новых 737 MAX проверят из-за ветоши в топливных баках

Новые Boeing 737 MAX ждет проверка. В топливных баках самолетов нашли посторонние предметы — ветошь и части инструментов. Лайнеры собирались поставить заказчикам, но не успели.

Специалисты американской корпорации Boeing проверят 737 MAX после обнаружения мусора, сообщило агентство Bloomberg. Генеральный менеджер программы 737 MAX Марк Дженкс подчеркнул, что попадание посторонних предметов в топливный отсек лайнеров, которые вот-вот должны отправить заказчикам, недопустимо.

Чтобы устранить потенциально опасный недостаток, и начали проверку. Специалисты должны убедиться, что в топливных баках ничего не осталось. Запланированные мероприятия, указано в материале, вряд ли задержат возобновление эксплуатации самолетов этого типа. Возможно, 737 MAX вернут в небо уже в середине 2020 года. В компании решают с регуляторами вопросы повторной сертификации Boeing.

Полеты самолетов 737 MAX приостановили в марте 2019 года. От лайнеров этого типа временно отказались США и другие страны. Причиной послужили две авиакатастрофы: в октябре 2018 года в Индонезии разбился борт Lion Air, а в марте 2019-го — Ethiopian Air в Эфиопии. Всего погибли 346 человек. Самолеты могли упасть из-за дефекта одной из систем. В Boeing занялись устранением недочетов и обновили программу обучения пилотов. Производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года решили остановить.