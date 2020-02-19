СМИ: более 400 новых 737 MAX проверят из-за ветоши в топливных баках
Специалисты американской корпорации Boeing проверят 737 MAX после обнаружения мусора, сообщило агентство Bloomberg. Генеральный менеджер программы 737 MAX Марк Дженкс подчеркнул, что попадание посторонних предметов в топливный отсек лайнеров, которые вот-вот должны отправить заказчикам, недопустимо.
Чтобы устранить потенциально опасный недостаток, и начали проверку. Специалисты должны убедиться, что в топливных баках ничего не осталось. Запланированные мероприятия, указано в материале, вряд ли задержат возобновление эксплуатации самолетов этого типа. Возможно, 737 MAX вернут в небо уже в середине 2020 года. В компании решают с регуляторами вопросы повторной сертификации Boeing.
Полеты самолетов 737 MAX приостановили в марте 2019 года. От лайнеров этого типа временно отказались США и другие страны. Причиной послужили две авиакатастрофы: в октябре 2018 года в Индонезии разбился борт Lion Air, а в марте 2019-го — Ethiopian Air в Эфиопии. Всего погибли 346 человек. Самолеты могли упасть из-за дефекта одной из систем. В Boeing занялись устранением недочетов и обновили программу обучения пилотов. Производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года решили остановить.