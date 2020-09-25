СМИ: «АвтоВАЗ» выпустил первый экземпляр новой Lada Largus FL

Паблик AvtoVAZ News в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что новинка стала первым Largus FL, который собран полностью из оригинальных запчастей из комплектующих.

Ранее поставщики изготавливали часть деталей по «обходной технологии». Это касается переднего бампера, облицовки центрального тоннеля, решетки радиатора.

Источник: социальная сеть «ВКонтакте»

В модернизированной модели установили легкосплавные колесные диски измененного дизайна. Кроме того, для предприятий ЗАЗ продолжается отгрузка кузовов Lada Granta в версиях лифтбэк и седан.

Паблик отметил, что презентация обновленной Lada может пройти уже в конце октября.

В сентябре «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Largus Cross Quest. В числе преимуществ новой модели — улучшенная шумоизоляция салона. Стоимости машины начинается от 841 900 рублей. Максимальная цена — 864 900 рублей.