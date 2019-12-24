СМИ: авиакомпании предупредили о нехватке самолетов в новогодние праздники

Минтранс предупредили о вероятности срыва полета самолетов в период новогодних праздников. Причина этому кроется в том, что с октября новые иностранные воздушные суда авиакомпаний не включают в приложение к межправительственному соглашению с Бермудскими островами.

Письмо соответствующего содержания Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направило в российское министерство в адрес заместителя министра транспорта Александр Юрчика. Внимание на документ обратила газета «Ведомости».

В обращении от имени Ассоциации, в которую входят 27 авиакомпаний России, говорится о 27-30 новых самолетах. Их уже готовы передать российским перевозчикам. Более того, транспорт внесли в план полетов на начало января. Однако воздушные средства отсутствуют в приложении к упомянутому соглашению, а значит, Росавиация не включит их в сертификат эксплуатанта. Тогда и выполнение полетов будет невозможным.

Представители Ассоциации указали на критичность ситуации и попросили как можно более оперативно включить самолеты в приложение.

В материале отмечено, что иностранные суда используются большинством российских авиакомпаний. На Бермудских островах зарегистрирован 91% авиапарка России. Транспортные средства поставляют в РФ в соответствии с приложением 83 bis Чикагской конвенции. Она подразумевает разделение ответственности за летную готовность судна между страной его регистрации и эксплуатации.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее предложил расторгнуть межправительственный договор между РФ и Бермудами, который касается передачи функций надзора над зарегистрированными самолетами. Так их можно будет перевести из иностранных реестров в российский. В Минтрансе к идее отнеслись положительно, и внесение в соглашение судов из иностранных реестров прекратили. Проблема, как уверяют в авиакомпаниях, коснулась нескольких перевозчиков.

Правовых оснований на то, чтобы не вносить самолеты в приложение к межправительственному соглашению, у Минтранса нет, заметил представитель одной их авиакомпаний. Без изменения законодательной базы собственники новых самолетов не дадут их регистрировать в России.

«Это значит, что российские авиакомпании смогут брать только „подержанные и ушатанные“ самолеты», — подчеркнул он.

С регистрацией иностранных самолетов, добавили эксперты, возникнут проблемы еще и потому, что в РФ ратифицировали Кейптаунскую конвенцию. В ней есть принципиальные исключения, защищающие права владельцев самолетов. Российское законодательство при этом существующим международным стандартам не соответствует.