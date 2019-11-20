СМИ: авиакомпании назвали потери от прекращения полетов в Грузию

Представители ряда российских авиакомпаний заявили о своих миллиардных потерях из-за запретов прямых авиаперелетов в Грузию. По подсчетам перевозчиков, суммарно они недополучили 3,2 миллиарда рублей. В Минтрансе считают, что перевозчики погорячились.

Ряд отечественных авиакомпаний отправил Минтрансу свои расчеты по поводу потерь из-за отмены прямого авиасообщения с Грузией. Согласно представленным цифрам, всего перевозчики потеряли более трех миллиардов рублей, сообщил сайт «Ведомости».

Авиарейсы между Россией и Грузией были прекращены после 7 июля 2019 года. Авиасообщение между странами решили остановить. Это произошло на фоне обострения грузино-российских межгосударственных отношений. Минтранс в свою очередь не исключил, что авиаперевозчикам будут выплачены компенсации за недополученную прибыль.

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При этом в транспортном ведомстве выступают за компенсации только прямых убытков от запрета полетов, а сумму в более чем три миллиарда рублей считают завышенной. В авиакомпаниях между тем говорят, что невыполнение запланированных рейсов в Грузию не несет прямых убытков, а расчеты авиакомпаний опираются на неполученную выручку в летнем сезоне.

Как поделился сотрудник одной из авиакомпаний, компенсации придется обсуждать до тех пор, пока авиасообщение с Грузией не будет возобновлено. В Минфине тем временем признали, что предложения о компенсациях авиакомпаниям с их стороны пока не поступали.