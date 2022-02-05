Смертельных ДТП стало в два раза меньше в России

Почти вдвое сократилось количество погибших на российских дорогах за прошедшие 10 лет. Об этом по итогам совещания сообщили в пресс-центре МВД России.

Как отметили в ведомстве, резолюция Генассамблеи ООН поставила цель нового десятилетия в сфере дорожной безопасности. К 2030 году страны должны снизить смертность и травматизм в результате аварий на 50%.

«Реализовав первый 10-летний план (2011–2020), Россия выполнила свои обязательства и почти вдвое сократила число погибших на дорогах (с 27 953 в 2011 году до 15 788 в 2020 году)» — заявили в пресс-центре.

В министерстве подчеркнули, что работа по снижению смертности при ДТП основывается на мероприятиях федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Также специалисты опираются на национальный проект «Безопасные качественные дороги».

В начале января пресс-служба МЧС России сообщила, что за месяц произошло порядка двух тысяч аварий. В результате ДТП погибли более 230 человек. При этом сотрудникам ведомства удалось спасти жизни свыше 700 человек.