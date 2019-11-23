Слетать в Египет на Новый год не получится

«Исходя из анализа ситуации, наших совместных проработок с египетскими партнерами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут», — заявил он.

По словам главы Минтранса, пока в ведомстве нет понимания, когда возобновятся рейсы.

Он добавил, что еще летом египетской стороне были направлены вопросы по безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Ответа до сих пор не последовало.

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Как только он поступит, в министерстве «готовы оперативно снарядить команду проверяющих», чтобы на месте убедиться в устранении недостатков в сфере безопасности.

Россия закрыла авиасообщение с Египтом после теракта в ноябре 2015 года, когда в небе над Синаем был взорван самолет с туристами. Борт «Когалымавиа» следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли все 224 человека, находившиеся в салоне. Ответственность за случившееся взяло на себя синайское подразделение запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

В октябре 2019 года президенты России и Египта договорились продолжить работу по восстановлению авиарейсов. После этого в МИД России заявили о планах восстановить сообщение «в ближайшее время».