Важное 04 июля 2023, 07:10 Следовавшие во Внуково самолеты перенаправили в другие аэропорты — Baza Baza: летевшие во Внуково самолеты перенаправили в другие аэропорты из-за сбитых дронов Pxhere

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Самолеты, которые должны были сесть во Внуково, стали перенаправлять в другие аэропорты. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, опираясь на данные ресурса flightradar24.

Канал уточнил, что это рейсы из Дубая, Шарм-Эль-Шейха, Махачкалы, Новосибирска и Челябинска. Лайнеры стали кружить над землей после появления и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Один из бортов, который летит из Анкары, уже более часа кружит около Внуково.

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Ранее 4 июля источник «360» рассказал, что в районе авиагавани были слышны громкие хлопки, похожие на взрывы. Их зафиксировали жители поселения Марушкинского Новомосковского административного округа.

Также СМИ писали, что утром во вторник три беспилотника вертолетного типа следовали в направлении российской столицы. Один из них сбили в Калужской области, два других — в Новой Москве.