Следователи и прокуроры начали проверки после пожара в самолете в Хабаровске
После пожара дальневосточное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку возможного нарушения правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта.
«В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по региону.
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Самолет загорелся, когда судно находилось в аэропорту Хабаровска, около 07:45 (00:45 по московскому времени). Все 18 пассажиров были сразу же эвакуированы по надувным трапам.
Самолет должен был выполнить рейс из Хабаровска в Магадан. Пассажиры позже отправились по месту назначения на борту авиакомпании «Аврора». На время ожидания их обеспечили напитками и горячим питанием.