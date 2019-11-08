Следователи и прокуроры начали проверки после пожара в самолете в Хабаровске

Следователи и прокуратура начали проверку после возгорания двигателя в самолете в Хабаровске. Пострадал самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар».

После пожара дальневосточное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку возможного нарушения правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта.

«В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по региону.

У самолета в Хабаровске загорелся двигатель Подробнее

Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

Самолет загорелся, когда судно находилось в аэропорту Хабаровска, около 07:45 (00:45 по московскому времени). Все 18 пассажиров были сразу же эвакуированы по надувным трапам.

Самолет должен был выполнить рейс из Хабаровска в Магадан. Пассажиры позже отправились по месту назначения на борту авиакомпании «Аврора». На время ожидания их обеспечили напитками и горячим питанием.