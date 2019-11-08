  • Следователи и прокуроры начали проверки после пожара в самолете в Хабаровске

    08 ноября 2019, 08:11

    Юлия Булыгина

    Следователи и прокуратура начали проверку после возгорания двигателя в самолете в Хабаровске. Пострадал самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар».

    После пожара дальневосточное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку возможного нарушения правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта.

    «В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по региону.

    У самолета в Хабаровске загорелся двигатель

    Подробнее

    Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.

    Самолет загорелся, когда судно находилось в аэропорту Хабаровска, около 07:45 (00:45 по московскому времени). Все 18 пассажиров были сразу же эвакуированы по надувным трапам.

    Самолет должен был выполнить рейс из Хабаровска в Магадан. Пассажиры позже отправились по месту назначения на борту авиакомпании «Аврора». На время ожидания их обеспечили напитками и горячим питанием.