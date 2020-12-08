Россияне начали активно скупать новые автомобили

Продажи новых автомобилей снова показали рост в ноябре 2020 года. По статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в указанном месяце было реализовано 157 580 новых автомобилей.

Как сообщила газета «Известия», это количество на 5,9%, или на 8 725 штук больше, чем за соответствующий период 2019 года.

В формировании ажиотажного спроса свою роль играет и обычная нехватка авто в салонах, считает директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. Дефицит на рынке приводит к тому, что клиентам приходится ждать популярные модели не один месяц.

Китайский автопроизводитель Chery закончил месяц увеличив продажи на 147%, Geely — на126%, а Changan — на 84%. Как полагают эксперты, еще малознакомые ранее отечественному потребителю бренды продолжат экспансию на нашем рынке.

При этом для автомобильной отрасли 2021 год может стать сложным. Из-за повышения размера утильсбора и роста себестоимости автомобилей в январе цены вырастут на 2-5%. Как отмечают эксперты, рубль становится более стабилен, а процесс стабилизации национальной валюты, как правило, ведет к снижению потребительского спроса.

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России в 2021 году может вырасти на 10%. Такие предположения озвучили в ноябре эксперты агентства «Автостат». Однако по их мнению, это произойдет в случае роста курса доллара.