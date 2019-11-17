Скульптуру Мадонны повредили на станции «Римская» в Москве

«На станции „Римская“ 30 октября 2019 года вандалом была повреждена скульптурная композиция „Мадонна с младенцем“. Вандал был задержан сотрудниками полиции», — заявили в метро.

В данный момент сотрудники уже частично восстановили скульптуру Мадонны. Однако для завершения всех работ может понадобиться длительный отрезок времени.

Несмотря на то, что инцидент произошел в конце октября, известно о случившемся стало только сейчас. В одном из Telegram-каналов появились снимки статуи на станции, где у Мадонны была закрыта тканью грудь.