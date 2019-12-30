Скоростную железную дорогу запустили в Китае перед Олимпиадой 2022 года

Высокоскоростную железную дорогу, соединившую Пекин и Чжанцзякоу, открыли в Китае в рамках подготовке к Олимпиаде 2022 года. Время в пути между городами сократилось втрое.

Протяженность железной дороги составила 174 километра, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на China Railway Corporation. Это один из крупнейших проектов инфраструктуры в рамках подготовки к Олимпийским играм 2022 года.

Соревнования по лыжам и сноуборду в Пекине провести нельзя, поэтому их и решили перенести в Чжанцзякоу. В этом городе провинции Хэбэй уже есть лыжные курорты. Присутствует в нем и часть необходимой инфраструктуры.

На обычном поезде или автомобилем до города добираться больше трех часов. Сейчас из одного олимпийского города в другой можно доехать за гораздо меньшее время: от 55 минут до одного часа с небольшим — зависит от числа остановок. Новые китайские поезда «Фусин» способны развивать скорость в 350 километров в час.

На введенной в эксплуатацию ветке использовали новые технологии. Поезда оснащены интеллектуальным управлением движения, системой торгового энергоснабжения и спутниковой навигацией «Бэйдоу».

На поезд действуют электронные билеты, а пройти на станцию можно, отсканировав удостоверение личности. Для этого применяются технологии распознавания лица.

Все открывшийся участок включает в себя десять остановок, среди которых — Великая китайская стена.