Санкт-Петербург и Нижний Новгород в будущем хотят соединить суперскоростной магистралью, стоимость которой РЖД оценили в 2,3 триллиона рублей. Железнодорожный оператор направил соответствующие предложения в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.

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Российские железные дороги просят включить магистраль в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». Из 2,3 триллиона рублей — в такую сумму РЖД оценили проект — 1,59 триллиона уйдет только на участок Санкт-Петербург — Москва протяженностью 659 километров. Еще 530 миллиардов будет стоить дорога между Москвой и Нижним Новгородом протяженностью 421 километр. 30,6 миллиарда — затраты на проектирование петербургского участка, передает «Коммерсант».

Дорогу, по плану, построят к 2026 году. Сайт писал в начале октября, что строительство не окупится за счет проданных билетов. Если выручка будет поступать только из этого источника, то срок окупаемости трассы при затратах в 1,5 триллиона рублей составит около 50 лет.

Из государственной казны планируют получить только 600 миллиардов рублей, а еще 1,695 триллиона — внебюджетные инвестиции, передают «Известия».