Москву и Казань соединит скоростная платная автомобильная трасса. Ее начнут строить в 2020 году и планируют полностью сдать к 2027 году. Протяженность дорожного полотна составит почти 800 километров.

Первые скоростные участки от столицы до Владимира покроют расстояние 145 километров. Их пустят в обход Балашихи и Ногинска, рассказал на пресс-конференции вице-премьер Максим Акимов. Его процитировало РИА «Новости».

Источник фото: РИА «Новости»

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«С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков», — уточнил Акимов.

Замминистра транспорта Иннокентий Алафинов добавил, что новая трасса, которая пройдет в том числе мимо Тольятти, обойдется в сумму около 730 миллиардов рублей.

Предполагается, что скоростная магистраль сократит время в пути с 12 до 6,5 часа.