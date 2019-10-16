Скоростную трассу М11 между Москвой и Петербургом откроют в ноябре

Он пояснил, что окончание строительных работ ожидается к 15 ноября. К этой же дате планируется закончить оформление документов.

Открыто движение по седьмому участку трассы М11 Москва — Санкт-Петербург Подробнее

«Открытие может занять какое-то время. В ноябре», — сказал Алафинов, отвечая на вопрос об открытии автомобильного движения на новой трассе.

Протяженность скоростной автомобильной дороги М11 составит 669 километров. Она начинается от Московской кольцевой автомобильной дороги до Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга. Стоимость проезда по ней составит около двух тысяч рублей.

Сама трасса представляет собой четырехполосную дорогу с разделяющими встречные направления ограждениями. Начальная максимальная скорость движения составит 110 километров в час. После ее планируют увеличить до 130 километров в час.

Предпоследний участок трассы М11 от Мясного бора в Новгородской области до Тосно в Ленинградской области открыли для водителей в начале сентября. Стоимость проезда по этому участку составляет 280 рублей.