Скоростной трамвай появится в Ростове

Власти Ростова приступили к работе над проектом скоростного трамвая. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на слова главы администрации города Алексея Логвиненко.

По словам политика, данный проект станет самым масштабным в новейшей истории города. Новые трамвайные пути займут 76,8 километра. Кроме того, в Ростове планируют провести реконструкцию старых путей, протяженность которых — 46 километров. Крмое того, в городе появится 98 новых трехсекционных вагонов.

«Сегодня мной подписаны постановления о разрешении ООО „Синара — Городские Транспортные Решения“ разработать проекты планировки и межевания территорий для прокладки будущих линий трамвайной сети», — отметил Логвиненко.