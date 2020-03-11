Скоростной режим на российских трассах могут повысить

По данным издания, скоростной лимит могут повысить до 110 километров в час. В прошлом году повышение темпа провели на 44 участках дорог. Кроме упомянутых регионов, лимит увеличат в Ставропольском крае, Дагестане и Чечне. На платных магистралях можно будет разогнаться до 130 километров в час.