Скоростной поезд начнет курсировать между Екатеринбургом и Челябинском

Между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной поезд. Его запустят в этом году. Об этом сообщил «Царьград».

Такой информацией поделился челябинский губернатор Алексей Текслер. Заявление он сделал в ходе совещания по развитию внутреннего туризма на территории УрФО, которое проходило на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

«Мы планируем запустить маршрут по типу „Ласточки“ от Челябинска до Екатеринбурга в этом году. Решаем этот вопрос совместно с руководством Свердловской области и РЖД. Маршрут скоростного поезда пойдет через Аргаяш, Верхний Уфалей и Кыштым», — сообщили в ведомстве.