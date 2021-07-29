Скоростной поезд «Ласточка» могут запустить между Омском и Екатеринбургом

В РЖД рассказали о возможном запуске высокоскоростных поездов «Ласточка» между Омском и Екатеринбургом. Об этом написал сайт Е1.ru.

«В рамках развития межрегиональных перевозок подвижным составом „Ласточка“ между Свердловской и Омской областями в Федеральной пассажирской компании в настоящее время идут обсуждения и ведутся необходимые расчеты по проекту», — сообщили в компании.

Окончательное решение будет принято после расчета прибыли от запуска нового рейса.

Сейчас от Омска до Екатеринбурга можно добраться на поезде за 12 часов. «Ласточка» может сократить это время в два раза, написала «Политика сегодня».