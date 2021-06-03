Скорость самокатов ограничили на новых участках в Екатеринбурге

Появились новые участки в Екатеринбурге, на которых действуют ограничения по скорости электросамокатов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Всего в городе 27 таких территорий. На них нельзя разгоняться сильнее, чем на 15 километров в час. Администрация Екатеринбурга договорилась с шеринговой компанией самокатов, что именно она будет регулировать скорость и не даст возможность пользователям разгоняться на транспортном средстве быстрее, чем положено.