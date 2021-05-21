Скорость электросамокатов предложили значительно ограничить в Москве

Скоростные режимы и требования к самокатам, гироскутерам и велосипедам хотят ввести в парковых зонах Москвы. В частности, ограничить допустимую скорость могут до 15 километров в час. Об этом заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«По инициативе фракции „Единая России“ и депутатского объединения „Моя Москва“ обсудили на круглом столе перспективы нормативно-правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других», — сказал Шапошников. Его процитировал ТАСС.

Инициативу обсудят с властями Москвы, столичным главком ГИБДД и руководством крупнейших парков. Предлагается разработать проект нормативного правового акта, который будет регулировать порядок передвижения в парках, садах и других общественных пространствах.

Депутаты считают, что нужно внести в документ пункт о допустимой скорости передвижения на этих транспортных средствах. Максимально можно будет разогнаться до 15 километров в час.

Для людей, которые учатся управлять электросамокатами и гироскутерами, должна быть специальная площадка. В темное время суток нужно перемещаться на тех транспортных средствах, у которые есть передние и задние габаритные огни. Два человека на одном СИМ перемещаться не должны.

«Аналогичные ограничения предлагаем предусмотреть и для велосипедов, в том числе электровелосипедов, в части скоростного режима и движения по тротуару», — добавил Шапошников.

По его словам, департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предложено проработать вопрос о создании черного списка нарушителей требований.