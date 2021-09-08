Министерство транспорта РФ подготовило окончательную версию поправок к ПДД, которые ведомство дополнило правилами движения электросамокатов. Скорость их движения решили ограничить до 25 километров в час. Об этом написала газета «Коммерсант».

Согласно поправкам Минтранса к ПДД, самокатчикам запретят разгоняться быстрее 25 километров в час как на тротуарах и велодорожках, так и на проезжей части. Власти Москвы и Минпромторг при этом намерены добиться не только нормативного закрепления лимита, но и цифрового, путем внесения изменений в ПО всех электросамокатов, которые ввозят в страну.

Электросамокаты, моноколеса и прочие гироскутеры определят в категорию «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). В Минтрансе также хотели включить туда же и обычные скейтборды, коньки и ролики, но потом от этой идеи решили отказаться, сообщило издание.

Количество ДТП с участием электросамокатов резко увеличилось в России в этом году. И погибших в таких авариях стало больше в четыре раза, сообщили ранее в МВД.