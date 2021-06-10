Скорость движения на электросамокатах по тротуарам ограничат в Москве

Полного запрета на электросамокаты в столице не будет. Московские парламентарии сейчас обсуждают правила передвижения на этих средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Они продумают и ограничение скорости езды по тротуарам. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Сейчас данный вопрос находится в стадии обсуждения, предлагается, в том числе, ограничить зоны и скорость передвижения на средствах индивидуальной мобильности в парках и общественных пространствах, независимо от того, арендованное это устройство или личное», — процитировало издание Шапошникова.

Парламентарий подчеркнул, что запреты вводят в крайнем случае, когда по-другому избежать общественной угрозы нельзя. В случае с электросамокатами все можно решить. По его словам, нужно четко обозначить правила, которые устроят как кикшеринги, так и любителей прокатится на электросамокате.

«Это бизнес, который развивается и пользуется популярностью у населения. От его тотального закрытия все только проиграют», — объяснил Шапошников и добавил, что самокаты с электродвигателями можно в любом случае купить в магазине.

Председатель Мосгордумы отметил, что это изменения кабмин должен будет ввести в ПДД, а в Москве, как в регионе, разработают соответствующий нормативный акт.

Ранее начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин заявил, что электросамокаты — это СИМ, которые делают дороги безопаснее. Он пояснил, что водитель самоката будет всегда осторожен, так как понимает, что едет без защиты