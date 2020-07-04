Скорость 150 км/ч на трассах сделает движение безопасным — Шкуматов
Ранее председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко объявил, что госкомпания предложила повысить скоростной лимит. Шкуматов напомнил «360», что сейчас по факту на некоторых участках платных дорог люди и так ездят по 149 километров в час — то есть 130 плюс 20.
«То, что скоростной режим будет приведен в соответствие с проектом дороги — напомню, вся М11 строилась под скорость 150 километров в час — это шаг вперед в сторону здравого смысла. Это очень странно: дорогу спроектировали, построили под скорость 150, и тут же сделали искусственное ограничение 110, а местами было 90. Это были издевательские скоростные режимы, и, естественно, люди нарушали», — сказал Шкуматов.
Сейчас максимальная скорость на автомагистралях России — 110 километров в час. «У нас организаторы дорожного движения исходят из принципа „как бы ничего не случилось, а вдруг война“. И в итоге начинается история с заниженными скоростными режима. А дальше классика: появляются гаишники, камеры», — подчеркнул Шкуматов.
Координатор «Синих ведерок» подчеркнул, что на дороге безопасность зависит прежде всего от внимание водителя. Когда он постоянно вынужден отвлекаться на знаки, предупреждающие об изменениях скорости, это может привести к авариям.
Очень важно, чтобы внимание водителя было сосредоточено на дороге. Если водитель настолько запуган камерами, ограничениями, знаками, то водитель перестает смотреть на дорогу и начинает смотреть на столбы, знаки и навигаторы. И в результате аварийность возрастаетПетр Шкуматов.
Шкуматов привел в пример ситуацию на одном из участков «Автодора», где скоростной режим увеличили до 130 километров в час — при этом аварийность упала в два раза. Хорошо это видно и на автобанах в Германии, где вообще нет верхнего ограничения скорости.
«Сверхизбыточное регулирование всех уже достало. От него нет толка — мне кажется, от него только вред. Когда человек едет по дороге, он должен смотреть на дорогу, а не разгадывать ребус на столбах. Водитель, заехав на платную дорогу, должен увидеть, что в течение следующих 150 километров будет определенный скоростной режим, а дальше ехать спокойно. <...> Но я подчеркну, что на платных дорогах [скачки режимов] редко случаются, это у нас все-таки островки здравого смысла. Но на других дорогах скоростной режим надо приводить в порядок», — заключил собеседник.