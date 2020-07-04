Если «Автодор» разрешит на всех своих платных трассах скорость 150 километров в час, это повысит безопасность и сократит количество аварий. В этом уверен координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Ранее председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко объявил, что госкомпания предложила повысить скоростной лимит. Шкуматов напомнил «360», что сейчас по факту на некоторых участках платных дорог люди и так ездят по 149 километров в час — то есть 130 плюс 20.

«То, что скоростной режим будет приведен в соответствие с проектом дороги — напомню, вся М11 строилась под скорость 150 километров в час — это шаг вперед в сторону здравого смысла. Это очень странно: дорогу спроектировали, построили под скорость 150, и тут же сделали искусственное ограничение 110, а местами было 90. Это были издевательские скоростные режимы, и, естественно, люди нарушали», — сказал Шкуматов.

Сейчас максимальная скорость на автомагистралях России — 110 километров в час. «У нас организаторы дорожного движения исходят из принципа „как бы ничего не случилось, а вдруг война“. И в итоге начинается история с заниженными скоростными режима. А дальше классика: появляются гаишники, камеры», — подчеркнул Шкуматов.

Координатор «Синих ведерок» подчеркнул, что на дороге безопасность зависит прежде всего от внимание водителя. Когда он постоянно вынужден отвлекаться на знаки, предупреждающие об изменениях скорости, это может привести к авариям.

Очень важно, чтобы внимание водителя было сосредоточено на дороге. Если водитель настолько запуган камерами, ограничениями, знаками, то водитель перестает смотреть на дорогу и начинает смотреть на столбы, знаки и навигаторы. И в результате аварийность возрастает Петр Шкуматов.

Шкуматов привел в пример ситуацию на одном из участков «Автодора», где скоростной режим увеличили до 130 километров в час — при этом аварийность упала в два раза. Хорошо это видно и на автобанах в Германии, где вообще нет верхнего ограничения скорости.

«Сверхизбыточное регулирование всех уже достало. От него нет толка — мне кажется, от него только вред. Когда человек едет по дороге, он должен смотреть на дорогу, а не разгадывать ребус на столбах. Водитель, заехав на платную дорогу, должен увидеть, что в течение следующих 150 километров будет определенный скоростной режим, а дальше ехать спокойно. <...> Но я подчеркну, что на платных дорогах [скачки режимов] редко случаются, это у нас все-таки островки здравого смысла. Но на других дорогах скоростной режим надо приводить в порядок», — заключил собеседник.