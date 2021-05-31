Россиян предупредили о скором повышении цен на автомобили

В ближайшее время автомобили значительно вырастут в цене. Эксперты советуют желающим купить авто, поторопиться в этом вопросе, не дожидаясь подорожания.

«Единственное, на что сейчас граждане могут потратить деньги — не недвижимость, а автомобиль, так что спрос на них не останавливается. Рынок авто растет год от года — сейчас он достиг докризисных показателей. Однако подорожание на нем, как и в других сферах экономики, ожидается осенью», — рассказал в беседе с Ura.ru председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.

Причина, по его словам, это рост доллара и возможные санкции со стороны европейских государств. Более того, автоэксперт отметил, что автомобили дорожают каждый месяц.

«Так что, если есть возможность купить транспортное средство в ближайшее время — лучше сделать это как можно быстрее», — предупредил он.

С ним согласен председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков. По его словам, в ближайшее время нет предпосылок к удешевлению или хотя бы сдерживанию цен на автомобили на нынешнем уровне по той причине, что доходы людей не растут.

«Так что автомобили в ближайшем будущем продолжат дорожать и будут все менее доступны для людей», — отметил Попков в беседе с изданием.