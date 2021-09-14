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    14 сентября 2021, 14:21

    Skoda выпустит в продажу новый седан Slavia

    Арина Бобкова

    Чешская компания Skoda выпустит новый компактный седан. Автомобиль получит название Slavia. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Carscoops.

    Машину создадут на модульной платформе MQB A0. Она уже лежит в основе моделей Skoda Fabia и Volkswagen Polo. Новый автомобиль поступит на рынок множества стран.

    Предполагается, что в комплектацию войдут 1,0-литровые трехцилиндровые турбомоторы мощностью 95 и 110 лошадиных сил, а также 1,5-литровый мотор мощностью 150 лошадиных сил. Также можно выбрать механическую и роботизированную коробку передач.

    Премьера нового автомобиля состоится до конца этого года. В продажу же он поступит в 2022-м году.